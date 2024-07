Llegó el momento de antojarlos a todos con los platillos que prepara Cindy, pues se encuentra en Turrialba. Esta ingeniosa mujer utiliza el dulce de tapa como su ingrediente principal y se prepara más de 20 platillos para la feria del dulce en platanillo de Turrialba. Las personas aman sus dulces y si aún no lo has probada, no esperes mucho y anda a la feria.