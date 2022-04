Don Omar es uno de los cantantes de reguetón más famosos del mundo. El puertorriqueño, llena estadios con sus canciones. Pero el ser una persona tan influyente, le puede traer problemas.

El cantante, recordó una de las noches más terroríficas de su vida. Fue hace 10 años. Estaba dando un show y cuando pronunció “vamos a matarnos” de uno de los versos de la canción que estaba interpretando. A partir de ahí comenzó un tiroteo.

“Y quien recibió el disparo en la cara fue mi novia. Con la persona con la que llegué, con la persona con la que se supone que me iba, con la persona que se supone que esa noche salió a disfrutar conmigo”, recordó.

“Y desde ese momento, Don Omar no canta música con violencia”, aseguró el artista.

El cantante no dio más detalles de ese trágico momento. Sin embargo, desde entonces ha querido enviar un mensaje de reflexión a las nuevas generaciones, inspirando con su música.

“Soy Yo”

Don Omar, colaborará con Gente de Zona y Wisin en “Soy Yo”, un tema musical. “Soy yo” unirá por primera vez a los cantantes cubanos con los artistas puertorriqueños.

El día del estreno de la canción “Soy Yo” no ha sido fijado. No obstante, según Don Omar no habrá que esperar mucho: “Sale esto dentro de poco ay ay ay”, anunció en sus redes sociales.

Don Omar colaborará con Gente de Zona y Wisin en el tema “Soy Yo”. (Foto: Instagram)

“Qué duro”. “Suelta ya King”. “A romper modo leyenda”. “Ay papá, ¡sabrosura total!”. “Eso va a romper”. Estos fueron algunos de los muchos comentarios de los fanáticos, que esperan ansiosos esta explosiva colaboración.