Válvula aórtica: esto es lo que ocurre cuando está cerrada

La válvula aórtica funciona como la puerta de salida entre el corazón y la arteria aorta, y cuando se estrecha por acumulación de calcio, el corazón debe esforzarse el doble para bombear la sangre al resto del cuerpo.

El Dr. Edgar Fuentes Molina, cardiólogo, explica que este problema, conocido como estenosis aórtica, se detecta inicialmente por un soplo cardíaco o por síntomas como dolor de pecho, falta de aire o desmayos.

El especialista detalla que el tratamiento definitivo es el reemplazo valvular, que puede realizarse mediante cirugía a corazón abierto con válvulas metálicas o biológicas, o a través de un cateterismo mínimamente invasivo que introduce una válvula comprimida por la ingle.