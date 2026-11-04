“Valerie”: la canción que muchos creen que nació con Amy Winehouse

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Valerie” no fue originalmente una canción de Amy Winehouse. El tema había sido grabado antes por la banda británica The Zutons, pero tiempo después Amy realizó una nueva versión junto al productor Mark Ronson.

La interpretación de Winehouse cambió completamente la identidad del tema gracias a su voz, fraseo y personalidad. El resultado fue tan exitoso que para gran parte del público “Valerie” terminó quedando asociada casi de manera automática con Amy.

Ahora Natasha Alfaro tendrá el reto de tomar una canción conocida mundialmente y conseguir que, durante algunos minutos, el público vuelva a sentir la esencia de Amy Winehouse sobre el escenario.

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Imagen extraída de The Pocket Magazine