Valeria Murillo rompe barreras como mujer en la pintura automotriz

La técnica automotriz que se especializa en enderezado y supera la discriminación.

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Valeria Murillo rompe barreras como mujer en la pintura automotriz, un oficio que aprendió entre hombres y donde sufrió discriminación por parte de sus compañeros y profesor.

Además, estudió entre hombres y hoy se convierte en la jefa del taller que heredó de su padre, Denis Murillo, quien también fue tallador.

Asimismo, sigue los pasos de su padre y, junto a su esposo Álvaro Quirós, imparte cursos básicos de automóviles para que otras mujeres aprendan.