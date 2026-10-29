Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Valeria Murillo rompe barreras como mujer en la pintura automotriz, un oficio que aprendió entre hombres y donde sufrió discriminación por parte de sus compañeros y profesor.

Además, estudió entre hombres y hoy se convierte en la jefa del taller que heredó de su padre, Denis Murillo, quien también fue tallador.

Asimismo, sigue los pasos de su padre y, junto a su esposo Álvaro Quirós, imparte cursos básicos de automóviles para que otras mujeres aprendan.