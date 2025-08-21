Las autoridades de salud confirmaron que vacunatorios y centros educativos reportan una significativa disminución en la asistencia de niños para aplicar la segunda dosis contra el virus del papiloma humano y el tétano, lo que genera alerta por el incumplimiento del esquema de vacunación nacional.

Este descenso, que según epidemiólogos podría deberse a factores logísticos y desinformación, pone en riesgo la inmunidad colectiva contra enfermedades prevenibles, mientras la Caja Costarricense de Seguro Social evalúa estrategias urgentes de visitas domiciliarias y campañas informativas para revertir la situación.