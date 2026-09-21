Vaca embiste a niño de 9 años y lo deja en condición crítica

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un niño de nueve años quedó en condición crítica luego de ser embestido por una vaca en Bebedero de Bagaces, Guanacaste.

Cruz Roja atendió al menor

La Cruz Roja Costarricense recibió el despacho para atender al menor, quien sufrió varias heridas tras el ataque del animal.

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al niño con lesiones y posibles fracturas a nivel facial.

Los socorristas brindaron atención médica al menor y trabajaron en su estabilización antes de trasladarlo a un centro médico.

Niño fue trasladado al CAIS de Cañas

Después de estabilizarlo en el lugar, la Cruz Roja trasladó al niño en condición crítica al CAIS de Cañas.

El menor ingresó al centro médico para recibir valoración y atención especializada debido a las lesiones que sufrió.

Por el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre cómo ocurrió el incidente ni sobre el estado de salud actualizado del niño.

La emergencia ocurrió en el sector de Bebedero de Bagaces y movilizó a los equipos de atención prehospitalaria.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera que se conozcan más detalles sobre la evolución del menor.

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