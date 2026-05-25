¿Va para el examen del TEC? Lanzan herramienta que podría ayudarle a prepararse

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) presentó una nueva práctica interactiva en línea que permitirá a miles de estudiantes de todo el país prepararse mejor para el examen de admisión, accediendo desde computadora, celular o tablet para ensayar cuantas veces quieran con preguntas similares a las de la prueba oficial.
La plataforma, que simula condiciones reales con 60 preguntas y un tiempo máximo de dos horas y media, también permite guardar el avance para responder a ritmo propio y recibir retroalimentación inmediata sobre las respuestas correctas e incorrectas.
Este año se inscribieron más de 20.800 personas para el proceso de admisión 2026-2027, según datos del TEC.