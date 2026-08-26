Usuarios tienen que adivinar en algunos lugares el número para utilizar el parquímetro

Muchos usuarios tienen que adivinar cuál número ingresar a la aplicación para utilizar los parquímetros en San José, ya que en algunas aceras los dígitos no se ven debido al desgaste o la falta de mantenimiento de los dispositivos.

La situación genera confusión y molestia entre los conductores, quienes deben pagar por el estacionamiento sin tener certeza del número correcto de la plaza.

La Municipalidad de San José ha recibido quejas de los vecinos y comerciantes de la zona, y espera mejorar el sistema.