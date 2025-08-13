Los usuarios de autobús podrían percibir un alivio en sus bolsillos, tras una propuesta de rebaja en las tarifas que hizo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

En caso de aprobarse, así quedarían los precios del servicio en estas rutas:

“De esta manera, para el servicio de autobús se propone una rebaja generalizada de 0,5% con ciertas diferencias de acuerdo a la dimensión de la empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande. De esta manera, prácticamente se estaría percibiendo una rebaja en la mitad de las tarifas y de manera específica en aquellas tarifas mayores a ¢500“, dijo Pablo Varela, Intendente de Transporte.

Cada semestre el ente regulador revisa de oficio la variación de los costos de los salarios, combustibles, respuestos y costos administrativos de servicio.

Ajuste obedece a la baja en el precio de los combustibles, entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, así como a cambios en los costos de mantenimiento y seguros.

Ahora la consulta tendrá que ser sometida a consulta pública.