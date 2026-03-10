A partir de abril, los usuarios del transporte público costarricense podrán pagar el bus y el tren con una nueva tarjeta recargable diseñada especialmente para las 400 mil personas que no están bancarizadas en el país.

Este medio de pago, que funciona como una línea telefónica prepago, se adquiere en pulperías con conexión bancaria, puntos Tucán del BCR y BN Servicios, presentando la cédula.

Su costo es de 5.000 colones, monto que incluye 4.000 colones consumibles en el transporte público, y tiene una vigencia de cuatro años.