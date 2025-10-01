Los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ahora podrán seguir en tiempo real las averías, que afecten el suministro de agua potable y energía, mediante una nueva aplicación.

Esta herramienta, que permitirá a los clientes monitorear las interrupciones en el servicio, representa un avance en la transparencia de la empresa.

La implementación tecnológica, que mejorará la comunicación con la ciudadanía, facilitará la gestión de reportes y el restablecimiento de los servicios afectados.