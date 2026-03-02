Uso de armas semiautomáticas aumentó en el país en la última década

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un hombre de 36 años fue acribillado el fin de semana en Playas del Coco, distrito de Sardinal, en Carrillo, Guanacaste, en un ataque que quedó grabado por cámaras de seguridad y que evidencia el uso de armas semiautomáticas y automáticas por parte de grupos criminales en el país.

Según las imágenes, la víctima viajaba en una motocicleta cuando fue impactada por un vehículo liviano del cual descendieron tres sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones, estimándose entre 30 y 50 disparos realizados con armas largas capaces de operar en ráfaga.

Uno de los sicarios se devolvió para asegurarse de que la víctima estuviera muerta, una táctica militar similar a la empleada por sicarios mexicanos y sudamericanos, según explicó el experto en seguridad Bryan Sandí.

Este modus operandi incluye atacar en grupo, sin cubrirse el rostro pese a las cámaras, y utilizar el vehículo como arma para anular a la víctima.