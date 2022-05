Christian Nodal no deja de copar titulares. Esta semana, supuestos amigos cercanos de Belinda relataron a una revista de espectáculos de circulación nacional supuestos maltratos de Nodal a la cantante y a sus animales. Sin embargo, él salió en su defensa e instó a “usar el feminismo bien”.

En un reciente live hecho en su cuenta oficial de Instagram, el cual ya no está disponible en su perfil pero si fue capturado por miles de fans en sus redes sociales,el intérprete de “Botella tras botella” se expresó al respecto: “Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabron*s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, declaró.

Además, el cantante, trató de infundir el respeto a las mujeres.

“Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, agregó.

La relación sentimental de los cantantes llegó a su final en febrero de este mismo año. El propio Nodal anunció el rompimiento con un mensaje en sus redes sociales.Aunque las causas de la separación se han mantenido de manera privada, el cantante filtró unas conversaciones con su ex, que dieron que pensar que podría haber sido a causa del dinero. Por su parte, Belinda no ha revelado la causa de su ruptura.

Polémica con Grupo Firme

No es la única controversia que ha protagonizado Christian Nodal. El sonorense retomó el temas de las diferencias que tuvo con el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz. Nodal dijo que ya resolvieron sus problemas y achacó estos a su corta edad aunque también confesó que le pensó que no lo valoraron por su corta edad.

Eduin Caz, vocalista de “Grupo Firme”, tuvo sus diferencias con Christian Nodal. (Foto: Instagram @eduincaz).

“Me pasó con Eduin, pero yo ya hablé con ellos e hice las paces y todo y yo le dije ‘Bueno, sí yo estaba muy inmaduro y estaba tan pendej*’, cuando me dijeron ‘Con quién quieres trabajar’ yo sí me sentía capaz porque me ha costado mucho colaborar con mis ídolos, para que entiendan, mis ídolos en la industria del regional mexicano pues cuando empecé fue como ‘El chamaquito tiene talento’ pero después me pisotearon porque me vieron como competencia”, expresó el cantante.