Uruguay y Ecuador toman fuerza como posibles rivales de La Sele en noviembre

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Ecuador y Uruguay toman fuerza como posibles rivales de La Sele para noviembre, mientras la Federación de Fútbol ya tendría acuerdos de palabra y Estados Unidos se perfila como sede de los fogueos.

Los rivales de la Sele para la fecha FIFA de noviembre saldrían de Sudamérica, Asia y Europa, con la condición de priorizar selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA que Costa Rica.

Ecuador y Uruguay son las alternativas que toman fuerza, con acercamientos que apuntan a Nueva Jersey, mientras la decisión del banquillo de la tricolor y el plazo de 15 días definirán los fogueos.