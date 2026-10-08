Uruguay y Ecuador toman fuerza como posibles rivales de La Sele en noviembre

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Ecuador y Uruguay toman fuerza como posibles rivales de La Sele para noviembre, mientras la Federación de Fútbol ya tendría acuerdos de palabra y Estados Unidos se perfila como sede de los fogueos.
Los rivales de la Sele para la fecha FIFA de noviembre saldrían de Sudamérica, Asia y Europa, con la condición de priorizar selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA que Costa Rica.
Ecuador y Uruguay son las alternativas que toman fuerza, con acercamientos que apuntan a Nueva Jersey, mientras la decisión del banquillo de la tricolor y el plazo de 15 días definirán los fogueos.