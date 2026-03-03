El Deportivo Saprissa confirmó una noticia que enciende las alarmas en Tibás: el jugador Deportivo Saprissa Sebastián Acuña sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda y deberá ser sometido a una cirugía.

El club informó que, tras realizarle los estudios médicos correspondientes, se confirmó la ruptura del menisco interno, una lesión que obligará al futbolista a pasar por el quirófano.

Saprissa confirma ruptura de menisco en Sebastián Acuña

En un comunicado oficial, el Deportivo Saprissa detalló que Sebastián Acuña presenta una ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda.

Debido a la gravedad de la lesión, el cuerpo médico determinó que el jugador deberá someterse a una artroscopia de rodilla, procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permitirá reparar el daño.

La institución no precisó aún el tiempo exacto de recuperación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Sebastián Acuña

El club explicó que el tiempo de recuperación de Sebastián Acuña se informará una vez finalizado el procedimiento quirúrgico.

En este tipo de lesiones, los plazos pueden variar dependiendo de la evolución del jugador y del grado de afectación del menisco. La baja representa un golpe importante para Saprissa en plena competencia.

Gran ausencia para Hernán Medford

La ausencia de Sebastián Acuña podría impactar directamente en el funcionamiento del equipo, ya que el jugador venía siendo una pieza clave dentro del esquema morado.