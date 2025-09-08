La tarde de este lunes, la Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre de aproximadamente 50 años que sufrió una descarga eléctrica tras el impacto de un rayo en la zona de Aguas Zarcas.

El reporte ingresó al sistema 9-1-1 a eso de las 3:30 p.m. Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron al paciente con lesiones severas en cabeza y espalda, catalogadas como quemaduras de segundo y tercer grado.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado en condición crítica al Centro Médico de Aguas Zarcas para recibir atención especializada.