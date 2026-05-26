El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita la ayuda de la población para localizar a una joven de 14 años en Pérez Zeledón.

Según el informe, las autoridades reportaron la desaparición de la menor el 21 de mayo de 2026. No obstante, la última vez que la vieron fue el 21 de diciembre de 2025.

Según el informe del OIJ joven desapareció en Pérez Zeledón.

La menor se llama Paulina Esther Urbina Amador.

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Por: Camila Rosales Méndez

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