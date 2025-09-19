La Fiscalía hace un llamado urgente a la población debido a una nueva modalidad de estafa con el sistema SINPE, en la que delincuentes aprovechan números de teléfono en desuso que quedan asignados a cuentas bancarias para dejar a las víctimas sin dinero.

Por eso, se solicita a las personas que actualicen su información en la entidad bancaria y desvinculen los números que ya no estén a su nombre, ya que esta situación se está volviendo recurrente.

Las víctimas suelen descubrir el ilícito cuando verifican sus saldos, momento en el que constatan la desaparición de sus fondos sin autorización previa.