¡Urgente! Niño de 5 años queda con su pie atrapado en alcantarilla

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un niño de 5 años quedó con su pie atrapado dentro de una alcantarilla la tarde de este miércoles en el sector de San Ramón, en Alajuela, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que despachó al sitio unidades de rescate y una ambulancia de soporte avanzado para atender la situación.

Según el reporte preliminar, el menor introdujo su pie en la estructura pluvial y quedó atrapado, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para intentar liberarlo sin provocarle lesiones de gravedad.

Cruz Roja despliega operativo de rescate en San Ramón

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja Costarricense coordinó la salida inmediata de equipos especializados hacia el cantón de San Ramón.

Los rescatistas trabajan en el lugar con equipo hidráulico y herramientas especializadas para lograr la liberación segura del menor. Además, personal paramédico brinda valoración constante al niño mientras avanzan las maniobras.

De momento, las autoridades mantienen la emergencia en desarrollo y no han confirmado si el menor presenta fracturas u otro tipo de lesión.

Emergencia continúa en desarrollo

El incidente mantiene la atención de vecinos y familiares, quienes observan con preocupación el trabajo de los cuerpos de socorro.