¡Urgente! Hombre crítico tras caer desde el techo de una casa en Alajuela

Un hombre adulto resultó gravemente herido la tarde de este lunes luego de precipitarse del techo de una vivienda en Tapezco de Zarcero, en la provincia de Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 1:28 p.m., según informó la Cruz Roja Costarricense.

Cayó del techo desde una altura de aproximadamente cuatro metros

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia, el hombre cayó desde una altura aproximada de cuatro metros mientras se encontraba sobre el techo de la vivienda.

Tras la valoración inicial en el sitio, los cruzrojistas determinaron que el paciente presentaba heridas de gravedad.

Trasladado crítico al Hospital de San Carlos

La víctima fue trasladada en condición crítica al Hospital de San Carlos por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

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De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída.