Un video capta el momento exacto en que una mujer delincuentes se llevan con todo y carro a mujer en Alajuela. Fuerza Pública, Policía Municipal de Alajuela y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), trabajan en el caso.

El hecho ocurrió en Urbanización Baviera, Montecillos. La víctima viajaba en un vehículo blanco cuando fue interceptada por otro carro con al menos cuatro sujetos, mismos que ingresan a la fuerza en el automotor de la víctima y se retiran de la zona.

Todavía se desconoce el paradero de la mujer y su vehículo. En caso de tener información, no dude en informar de inmediato al 9-1-1, OIJ o algún cuerpo policial.

Información en desarrollo.