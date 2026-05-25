Urgente: Asesinan a balazos a dos oficiales de seguridad en Dekra

Dos oficiales de seguridad privada murieron la madrugada de este lunes tras un ataque armado ocurrido en la estación de Dekra ubicada en El Roble de Puntarenas. Las autoridades manejan como principal hipótesis un aparente robo de armas.

Según indican las autoridades, la alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 cerca de la 1:30 a. m. Tras el reporte, oficiales de Fuerza Pública y agentes del OIJ se desplazaron al sitio y encontraron a los dos trabajadores heridos de bala.

¿Cómo sucedió?

La información preliminar señala que varios hombres ingresaron por la parte posterior de las instalaciones, una zona que colinda con plantaciones y terrenos amplios.

Los sospechosos habrían aprovechado que los oficiales realizaban rondas de vigilancia para sorprenderlos y atacarlos de manera violenta. Posteriormente escaparon por el mismo sector.

¿Por qué sucedieron los hechos?

La investigación apunta a que el objetivo era apoderarse de las armas de reglamento que portaban los oficiales. Incluso trascendió que hace dos semanas ocurrió un hecho similar en esas instalaciones.

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La Fuerza Pública mantiene operativos en distintos puntos cercanos para ubicar a los responsables. Hasta el momento las autoridades no reportan personas detenidas.