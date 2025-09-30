Urbania, una empresa consolidada en Costa Rica, impulsa su expansión regional en el sector inmobiliario con nueve proyectos en distintas provincias del país.

Destacan proyectos en Heredia, en el oeste de San José, mientras que en la zona pacífico central se ubica una ciudad residencial con dos condominios.

Las inversiones abarcan distintos rangos de precios, desde $150.000 hasta $600.000, con el objetivo de atender diferentes presupuestos.

La compañía sostiene una visión diferenciadora, que adapta sus proyectos a las necesidades de diversos públicos y que integra un compromiso con el medio ambiente. Todos sus desarrollos incluyen paneles solares en las amenidades, reservas de bosque privado en algunos complejos, cargadores para vehículos eléctricos y sistemas de reciclaje.

Urbania también prioriza el bienestar integral, mediante espacios diseñados para el equilibrio físico, mental y emocional. Entre las amenidades destacan áreas deportivas, zonas de relajación, espacios sociales y piscinas.

Tras un crecimiento acelerado en Costa Rica, la empresa inició operaciones en El Salvador, donde ejecuta su primer proyecto habitacional con una inversión de 800 millones de dólares, como parte de su estrategia de expansión regional.