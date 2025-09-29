Alajuelense se juega este martes la clasificación a la Copa Centroamericana y en las últimas horas trascendió que cuatro jugadores no viajaron a Honduras por incumplimiento en el reglamento interno del club.

¿Quiénes son?

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Publicación

Tras la medida, uno de los jugadores sancionados publicó un mensaje en redes sociales.

Se trata de John Paul Ruiz.

“El mundo podrá fallarte, pero Dios nunca lo hará”.

Situación actual de los jugadores

Según Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, los sancionados no saldrán del club y ya todo estaría claramente hablado.