Uno de los máximos exponentes del MMA en Costa Rica regresa este fin de semana

Uno de los máximos exponentes del MMA en Costa Rica, Édgar Delgado “El Cebollero”, regresa este fin de semana al ring.

El luchador de 37 años estuvo al borde del retiro tras sufrir dos fisuras en la tibia de su pierna derecha. En su primera pelea tras la lesión, el santaneño busca repuntar su carrera.

El peleador, que es agricultor de cebolla por profesión, tradición y herencia, representará a Costa Rica en una pelea por el cinturón TNX de la categoría 145 libras. “Vamos con todo como siempre”, afirmó Delgado.