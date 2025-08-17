Escrito por: Eduardo Troconis.

El triple homicidio ocurrido la noche del viernes en un bar de Lindora dejó al descubierto la figura de un hombre identificado como José Garbanzo y conocido con el alias de “Mufasa”, a quien las autoridades señalan como presunto líder de la organización criminal Los Coqueros, asentada en el sector de Pavas.

De acuerdo con los reportes judiciales, “Mufasa” también habría sido también colíder del grupo Los Myrie, organización ubicada en los barrios del sur de San José y que actualmente mantiene disputas con otras estructuras del crimen organizado.

Garbanzo contaba con un amplio expediente judicial, que incluía al menos 10 causas entre 2004 y 2019 por delitos como homicidio calificado, portación de armas prohibidas, robo agravado e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

En el ataque también murió otro hombre conocido como “Chuta”, identificado como miembro activo de Los Coqueros, mientras que la tercera víctima sería un cliente del local que habría resultado ser un daño colateral en medio del ataque.

Las autoridades judiciales confirmaron que el hecho se enmarca en la creciente violencia ligada a conflictos entre estructuras criminales de Pavas y los Barrios del Sur, donde grupos como Los Coqueros y Los Myrie se disputan territorios para actividades ilícitas.

El caso sigue bajo investigación, mientras la Fuerza Pública y el OIJ refuerzan operativos en la zona ante posibles represalias.