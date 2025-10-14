Universitarios costarricenses representarán al país en prestigiosas competencias internacionales de astronomía, demostrando el alto nivel académico de la educación superior nacional.

Este logro es resultado del trabajo dedicado de más de 100 jóvenes que se especializan en esta rama científica como parte de un grupo de investigación de la Universidad de Costa Rica.

La participación en estos eventos posiciona a Costa Rica en el mapa astronómico internacional y motiva a nuevas generaciones a incursionar en las ciencias espaciales.