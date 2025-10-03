Recientemente la conocida empresa Quacquarelli Symonds (QS) publicó el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica y una de Costa Rica está en el top 20.
¿Qué universidad está en el top?
Se trata de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el puesto 19°.
La casa de enseñanza superior se mantiene como la primera del país y la 499° a nivel mundial.
¿Qué universidades están por encima?
- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
- Universidade de São Paulo
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
- Tecnológico de Monterrey
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- UNESP
- Universidad de Chile
- Universidad de los Andes
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Universidad de Buenos Aires (UBA)
- Universidad de Concepción
- Universidad Nacional de Colombia
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)
- Universidade Federal do Rio Grande Do Sul
- Universidad de Santiago de Chile (USACH)
- Pontificia Universidad Javeriana
¿Cuál es su posición en Centroamérica y México?
Es la tercera, solo por debajado del Tecnológico de Monterrey y la UNAM.
¿Dónde puede ver el top?
Puede consultarlo en este link.