Recientemente la conocida empresa Quacquarelli Symonds (QS) publicó el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica y una de Costa Rica está en el top 20.

¿Qué universidad está en el top?

Se trata de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el puesto 19°.

La casa de enseñanza superior se mantiene como la primera del país y la 499° a nivel mundial.

¿Qué universidades están por encima?

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

Universidade de São Paulo

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Tecnológico de Monterrey

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNESP

Universidad de Chile

Universidad de los Andes

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Universidad de Concepción

Universidad Nacional de Colombia

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Pontificia Universidad Javeriana

¿Cuál es su posición en Centroamérica y México?

Es la tercera, solo por debajado del Tecnológico de Monterrey y la UNAM.

¿Dónde puede ver el top?

Puede consultarlo en este link.