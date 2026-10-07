Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Universal inauguró este miércoles su temporada de Navidad 2026 en medio de la celebración de sus 100 años, según lo informado.

Asimismo, la actividad se realizó como parte de las celebraciones por el centenario del parque de diversiones.

Por consiguiente, Universal inauguró su temporada de Navidad 2026 durante la celebración de sus 100 años de existencia.

Marisya Federspiel, de tiendas Universal, añada que “le agradecemos a todos los costarricenses porque es gracias a ustedes que hoy celebramos la Navidad de los 100 años Universal”.