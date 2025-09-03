Las uniones de hecho están rodeadas de mitos comunes, como la falsa creencia de que no otorgan derecho a pensión sin matrimonio, lo que es desmentido por el marco legal costarricense que protege a las parejas bajo ciertas condiciones de convivencia y compromiso.

Iván Acuña, abogado, detalla que se exige un tiempo mínimo de cohabitación para su reconocimiento, garantizando derechos a pensiones, herencia y bienes gananciales similares a los del matrimonio, mediante registros o acuerdos que resguarden a ambos miembros en casos de fallecimiento o separación.

El experto también aclara los pasos prácticos para formalizar estas uniones y las opciones legales disponibles si no son reconocidas inicialmente, subrayando la importancia de regularizar estas situaciones para evitar conflictos jurídicos futuros y asegurar equidad en el acceso a beneficios sociales y patrimoniales.