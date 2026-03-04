El sindicato de la Caja anunció un nuevo movimiento de protesta para el próximo 25 de marzo, convocando a sus afiliados a concentrarse frente a las oficinas centrales de la institución en San José a partir de las 9 de la mañana.

La Unión Sindical de la Caja alzará la voz para exigir un ajuste salarial justo y el pago de las anualidades, dos demandas que consideran fundamentales para los trabajadores de la seguridad social.

Los líderes sindicales indicaron que esta movilización busca visibilizar el descontento de los empleados ante la falta de respuesta de las autoridades institucionales respecto a sus reivindicaciones laborales.