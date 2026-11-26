Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Unión Médica convocó a una huelga general en hospitales y centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para febrero próximo.

El movimiento contempla la participación de médicos generales, especialistas y residentes, en protesta por la saturación hospitalaria, la falta de personal, la reducción de horas extra, la fuga de especialistas y la privatización de servicios.

Randall Cabrera, presidente de la Unión Médica Nacional, explicó que el sindicato decidió dar un plazo hasta mediados de enero, debido a que el instructivo que plantea reducir los ingresos por tiempo extraordinario para los trabajadores de la Caja se encuentra en periodo de revisión.

Cabrera indicó que la medida no afecta únicamente al personal médico, sino también a enfermeras, farmacéuticos y microbiólogos.

Además, aseguró que esperan que el documento sea eliminado tras las observaciones presentadas por las organizaciones sindicales.

La Unión Médica manifestó que mantiene abierta la posibilidad de diálogo con las autoridades de la CCSS para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el sistema de salud.