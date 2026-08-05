Unidad del OIJ realiza imprudente maniobra en Ruta 32

Un video captado por las cámaras de seguridad de un furgón muestra el instante en que una unidad de transporte de privados de libertad del OIJ, popularmente conocida como “perrera”, realizó una maniobra de alto riesgo en la Ruta 32, a la altura del Cerro Zurquí, según las grabaciones difundidas.

Las imágenes, que ofrecen diferentes perspectivas del incidente, revelan la peligrosa proximidad con que el vehículo oficial pasó junto a otras unidades que circulaban por la vía, lo que ha generado alarmas sobre la conducción temeraria en esta carretera.

Este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad de los conductores y peatones en una de las rutas más transitadas del país. Hasta el momento, el OIJ no ha emitido declaraciones oficiales sobre el hecho captado por las cámaras.