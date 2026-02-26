Única paciente en el mundo con rara enfermedad inició tratamiento experimental en Costa Rica

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una bebé de tan solo 21 meses enfrenta una batalla particular, es la única paciente de una enfermedad genética que le provoca serias complicaciones de salud. Sus padres iniciaron un tratamiento experimental en Costa Rica, pero los recursos se agotaron y ahora piden ayuda para continuar con el proceso.

Sus padres relataron cómo se dieron cuenta de la enfermedad y sus repercusiones. Dieron declaraciones al medio RCN Noticias.

¿Cuándo se dieron cuenta de la enfermedad?

“A los dos días nos dimos cuenta que estaba presentando unos movimientos extraños y nos encontramos que eran unas convulsiones”, aseguró Iván Darío Rincón, padre de la niña afectada, en entrevista.

¿Qué enfermedad tiene?

Los estudios apenas van iniciando, debido a que la menor es la única paciente de esta enfermedad.

Tratamiento experimental en Costa Rica

Las convulsiones repetidas provocaron que los padres de la bebé tuvieran que buscar alternativas e iniciar un tratamiento experimental en Costa Rica. Según relatan los medicamentos lograron controlar parte de las crisis.

Su familia ahora pide apoyo solidario para seguir con este tratamiento de alto costo, que ha mejorado la calidad de vida de la niña.

Con información del medio de comunicación: RCN Noticias.

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