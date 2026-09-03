UNED rescata la memoria histórica con Paseo de los Próceres

La historia de Costa Rica podrá recorrerse a través de 32 figuras destacadas de la educación, la ciencia y la cultura nacional, gracias al Paseo de los Próceres que construye actualmente la UNED en su sede central.

Un homenaje a quienes dejaron huella

El proyecto incluye bustos de personajes como Carmen Lyra, Omar Dengo, Clodomiro Picado, Aquileo Echeverría y Mauro Fernández.

La iniciativa busca preservar la memoria de quienes realizaron aportes importantes al desarrollo educativo y cultural del país y acercar ese legado a las nuevas generaciones.

También estará disponible en línea

El Paseo de los Próceres contará además con una galería virtual inmersiva en tres dimensiones, donde las personas podrán conocer la historia, obra e influencia de cada personaje desde cualquier lugar del país.

La UNED también desarrollará un libro digital gratuito con información sobre la vida y legado de estas figuras, como herramienta para estudiantes, docentes y público en general.