UNED lleva a 196 estudiantes de todo el país a los JUNCOS 2026

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un total de 196 estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), provenientes de 27 sectores del país, participan en la vigésima quinta edición de los Juegos Universitarios Costarricenses (Juncos) 2026, que reúne a delegaciones de 17 universidades públicas y privadas.

La representación de la UNED incluye estudiantes de regiones como Limón, Ciudad Neily, Nicoya, Liberia y Puntarenas, quienes compiten en las diferentes disciplinas deportivas de estas justas, programadas del 8 al 18 de octubre.

La edición de este año contempla 10 disciplinas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, natación, taekwondo y tenis de mesa.

Estudiantes representan a la UNED en 10 disciplinas

Entre los participantes está Keilyn, estudiante de primer año de la universidad, quien compite en taekwondo. La joven practica esta disciplina desde 2021 y afronta por primera vez los Juncos.

Aunque reconoció que siente nervios ante el inicio de las competencias, destacó la emoción y el orgullo de representar a la UNED.

Juncos 2026 reúne a 1.500 deportistas universitarios

Los Juegos Universitarios Costarricenses se desarrollan durante 10 días y cuentan con la participación de aproximadamente 1.500 estudiantes deportistas de instituciones públicas y privadas.

Las competencias tienen como sedes instalaciones de la Universidad de Costa Rica, el Liceo de Heredia, la Universidad Nacional y la UNED en Escazú, entre otros recintos.

Las personas interesadas en apoyar a los estudiantes y conocer la programación pueden consultar las redes sociales de las universidades públicas costarricenses.