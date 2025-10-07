La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) denunció formalmente que en el Hospital Calderón Guardia no se cumple el derecho a la lactancia de las trabajadoras, siendo la afectación más grave para las funcionarias del servicio de farmacia.

La lactancia materna es un derecho laboral establecido por ley que consiste en una hora diaria durante la jornada laboral para la extracción de leche en beneficio del recién nacido.

Ante esta situación, el sindicato solicitó la intervención urgente de la Presidenta Ejecutiva de la Caja para garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental.