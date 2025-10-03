Escrito por: Eduardo Troconis
La Primera División de Costa Rica se mantiene como un semillero de talento que no solo nutre a la Selección Nacional de Costa Rica, sino también a otras selecciones de la región. En esta próxima fecha FIFA, un total de ocho futbolistas que militan en la UNAFUT defenderán los colores de sus países en la eliminatoria rumbo al Mundial.
¿Quiénes son?
Estas son las figuras que integrarán diferentes selecciones:
- Honduras: Getsel Montes y Carlos Pineda
- Nicaragua: Juan Luis Pérez y Christian Reyes y Ariel Arauz
- Panamá: Fidel Escobar
- El Salvador: Adán Clímaco y Cristian Martínez
Que ocho futbolistas de la liga costarricense representen a sus países es una clara muestra del nivel competitivo y atractivo de la UNAFUT.