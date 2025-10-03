Escrito por: Eduardo Troconis

La Primera División de Costa Rica se mantiene como un semillero de talento que no solo nutre a la Selección Nacional de Costa Rica, sino también a otras selecciones de la región. En esta próxima fecha FIFA, un total de ocho futbolistas que militan en la UNAFUT defenderán los colores de sus países en la eliminatoria rumbo al Mundial.

¿Quiénes son?

Estas son las figuras que integrarán diferentes selecciones:

Honduras: Getsel Montes y Carlos Pineda

Getsel Montes y Carlos Pineda Nicaragua: Juan Luis Pérez y Christian Reyes y Ariel Arauz

Juan Luis Pérez y Christian Reyes y Ariel Arauz Panamá: Fidel Escobar

Fidel Escobar El Salvador: Adán Clímaco y Cristian Martínez

Que ocho futbolistas de la liga costarricense representen a sus países es una clara muestra del nivel competitivo y atractivo de la UNAFUT.