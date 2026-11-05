Una voz que también canta para su papá

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Cada vez que Alejandro Gonzalo Quesada sube al escenario existe una persona muy presente en sus pensamientos: su padre, quien actualmente se encuentra privado de libertad. Su relación con él y con la música forman parte importante de la historia que acompaña su participación.

Alejandro ha encontrado en el canto una manera de mantener vivo ese vínculo y de rendir homenaje al legado musical que recibió. Interpretar a José José no representa únicamente un reto artístico, sino también una forma de transmitir sentimientos que muchas veces son difíciles de expresar con palabras.

Ahora, en semifinales, Alejandro llevará nuevamente esa motivación al escenario. Cada canción será también una dedicatoria para su padre y una oportunidad de demostrar hasta dónde puede llevarlo ese legado musical.

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