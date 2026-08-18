UNA tendrá feria de empleo virtual durante esta semana

La feria inicia este mismo 18 de agosto.

La Universidad Nacional de Costa Rica está realizando su cuarta edición de la feria de empleo, y tendrá modalidad virtual.

Así lo anunciaron en sus redes sociales. El evento principal tendrá empresas nacionales e internacionales dentro de la oferta, y ofrece la posibilidad de conectar con reclutadores.

¿Entonces es virtual?

El evento se realizará de manera presencial en la sede central en Heredia, contará con charlas y expositores en el momento, que harán la experiencia más inmersiva.

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Sin embargo, si usted no puede ir, podrá formar parte de la mayoría de charlas y webinars, así como el acceso a las ofertas que se presenten en el lugar.

Charlas en las que puede participar

Entre las temáticas puede encontrar Inteligencia Artificial, salud mental, consejos para empleos, habilidades blandas y hasta marca personal.

La feria inicia hoy mismo y se extenderá hasta el próximo jueves 20 de agosto.