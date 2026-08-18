UNA tendrá feria de empleo virtual durante esta semana

La Universidad Nacional de Costa Rica está realizando su cuarta edición de la feria de empleo, y tendrá modalidad virtual.

Así lo anunciaron en sus redes sociales. El evento principal tendrá empresas nacionales e internacionales dentro de la oferta, y ofrece la posibilidad de conectar con reclutadores.

¿Entonces es virtual?

El evento se realizará de manera presencial en la sede central en Heredia, contará con charlas y expositores en el momento, que harán la experiencia más inmersiva.

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Sin embargo, si usted no puede ir, podrá formar parte de la mayoría de charlas y webinars, así como el acceso a las ofertas que se presenten en el lugar.

Charlas en las que puede participar

Entre las temáticas puede encontrar Inteligencia Artificial, salud mental, consejos para empleos, habilidades blandas y hasta marca personal.

La feria inicia hoy mismo y se extenderá hasta el próximo jueves 20 de agosto.