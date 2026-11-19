Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La temporada invita a disfrutar de postres y bebidas que combinan tradición, creatividad y sabores especiales.

Selena Ugalde, representante de Celes Bakery, presentó una selección de preparaciones de su cafetería, con opciones para acompañar el café, compartir en familia o disfrutar durante las celebraciones de fin de año.

Entre las propuestas destacan las diferentes versiones de la torta chilena, uno de los postres clásicos de la cafetería.

La tradicional lleva 10 capas de galleta con dulce de leche, mientras que otras variedades incorporan nuevos rellenos.