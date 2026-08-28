Una salsa puede cambiarlo todo: conozca las opciones para acompañar el pollo de KFC

Las salsas son ese acompañamiento que transforma por completo cada bocado de pollo, ofreciendo diferentes sabores, texturas y niveles de intensidad para todos los gustos.

Carlos Álvarez presenta las variedades de salsas de KFC, explicando cuál es la favorita de los clientes y qué diferencia a cada una en sabor, textura e intensidad.

El invitado recomienda salsas específicas para acompañar el pollo original y el pollo más crujiente, y también sugiere combinaciones con otros productos del menú para disfrutar de una experiencia completa.