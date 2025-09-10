Parece un resultado sorpresivo el 3-3 de La Sele en el duelo de este martes contra Haití, pero la historia reciente dice todo lo contrario.

Cero victorias en los últimos cuatro partidos, eso es lo que está escrito en el papel. ¡Costa Rica no le gana a Haití desde el 2016!

Acá un repaso de los resultados:

Derrota 1-2 en 2019 por Copa Oro, en New Jersey

Empate 1-1 en 2019 por Liga de Naciones, en Nassau

Empate 1-1 en 2019 por Liga de Naciones, en Tibás

Empate 3-3 en 2025 por Eliminatoria, en San José

Se agudiza la situación si se analizan las últimas dos visitas de Haití a territorio nacional, son apenas dos puntos de seis disputados.

Todos esos duelos son por puntos, es decir, partidos importantes y en los que la selección disputa, ya sea un título, o la clasificación al Mundial.