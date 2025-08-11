La violencia homicida en Costa Rica alcanzó esta semana un promedio de una víctima cada diez horas, cifra alarmante que, según investigaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, se vincula principalmente a ajustes de cuentas entre redes narcotraficantes que operan en zonas costeras.

Estos grupos delictivos, que aprovechan rutas logísticas en Limón y Puntarenas para mover cargamentos, han desencadenado una espiral de crímenes que sobrecarga a las fuerzas policiales, mientras comunidades como Desamparados y Alajuelita reportan incrementos del 30% en incidentes.

Dicha situación, que evidencia la penetración del crimen organizado en territorios vulnerables, exige estrategias coordinadas entre el OIJ y el Ministerio de Seguridad para desarticular células priorizadas, pues cada hora de inacción profundiza el trauma social y económico en estas regiones.