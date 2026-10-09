Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Una pareja convirtió una historia de amor y lucha contra el cáncer en un nuevo comienzo, cuando Cintya Sánchez y David Vargas se reencontraron el 28 de julio de 2013, después de haber sido compañeros de escuela, y una tarea despertó el amor entre excompañeros.

Sin embargo, en el 2017 ella fue diagnosticada con cáncer y pensó que él la iba a dejar, pero en medio del proceso le propusieron matrimonio.

Juntos comenzaron una nueva vida y proyectos, demostrando que el amor es estar en las buenas, en las malas y en la cocina.