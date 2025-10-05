Una niña y dos adultos murieron luego de quedar atrapados dentro de una vivienda afectada por un deslizamiento en el sector de Piedades Sur, San Ramón.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió la noche del sábado, cerca de las 11:30 p. m., cuando las fuertes lluvias provocaron que una masa de tierra sepultara la vivienda donde se encontraban seis personas.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, tres de los ocupantes lograron salir por sus propios medios, mientras que los otros tres quedaron dentro del inmueble, sin signos vitales.

En el sitio trabajaron de forma conjunta la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia y coordinar las labores de rescate.

Declaraciones de Cruz Roja