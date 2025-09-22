La llegada de Keylor Navas cambió por completo la realidad reciente de Pumas UNAM en el Apertura 2025. El portero costarricense se estrenó en la Fecha 3 y desde ese momento el conjunto universitario encontró la seguridad que buscaba.

Es que los Pumas se convirtieron en el equipo que menos goles recibió en la Liga MX, con números que marcan diferencia frente a sus rivales.

Los números que respaldan al arquero tico

En los siete partidos que disputó con la camiseta auriazul, Pumas únicamente encajó cuatro goles, un registro que lo coloca como la mejor defensiva del torneo en este periodo. Sus perseguidores más cercanos, Cruz Azul y Xolos, ya suman siete tantos en contra, mientras que Rayados, Toluca, América y Pachuca aparecen con ocho.

Pumas, un muro con Keylor en el arco

El equipo también destaca en el rubro de porterías imbatidas. Con Navas bajo los tres palos, Pumas terminó tres juegos sin recibir gol, lo que lo coloca entre los líderes de la liga. Solo Tigres mejora ese registro, con cuatro encuentros sin anotaciones, aunque con un partido más en el calendario.

Invicto desde su debut en Liga MX

La solidez defensiva vino acompañada de resultados. Desde que el arquero tico tomó la capitanía y la responsabilidad del arco, Pumas no ha perdido: registra tres triunfos y cuatro empates tras un arranque complicado en el que cayó en las primeras dos jornadas.