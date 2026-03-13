Una muñeca de trapo que su madre le regaló hace años se convirtió en la inspiración para Recorticos, el emprendimiento con el que Rita Valverde transforma pequeños retazos de tela en bolsos y cuadros llenos de significado.

Rita aprendió a coser viendo a su mamá trabajar con una candela y hoy honra su memoria recreando paisajes de las montañas de Los Santos y los cafetales.

Su proyecto utiliza hasta los recortes más diminutos para formar figuras, demostrando que los pequeños pedazos también pueden contar grandes historias.