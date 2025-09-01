Una madre y sus tres hijas lo perdieron todo tras un incendio en Moravia que consumió dos departamentos y un local comercial, dejando en cenizas casi 500 metros cuadrados en el centro del cantón.

El siniestro, que ocurrió durante el fin de semana, obligó a la familia a escapar de las llamas en medio del pánico.

Melissa, madre abogada que luchaba por sostener a su familia, ahora busca apoyo ciudadano para reconstruir su casa luego de que las llamas devoraran todos sus bienes materiales en cuestión de minutos.